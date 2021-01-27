У багатьох випадках не можна робити щеплення...

Вакцинація від коронавірусу протипоказана ряду людей

Про це попередила професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, пише РБК Украина.

Зокрема не можна робити щеплення людям, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Йдеться про такі недуги, як імуносупресія, розсіяний склероз та інші важкі хвороби.

Крім того, робити щеплення не можна також під час будь-яких інфекцій, навіть найшкідливіших-банальних ГРВІ, і звичайно ж тим, у кого тест на COVID-19 позитивний.

Причому ПЛР-тест може показувати у вас відсутність вірусу, але тест на антитіла покаже імуноглобуліни igM, це також є протипоказанням до вакцинації.

Можливо, вірус сховався, сидить в кишечнику або десь ще. Цей стан називається персистенція. В цьому випадку теж не можна робити щеплення.

Анча Баранова додала також, що наявність антитіл igG і відсутність igM вказує на постковидний стан. Але в такому випадку вакцинуватися сенсу вже немає - ви перехворіли і у вас виробився імунітет.

Нагадаємо, що станом на середу, 27 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилося близько 100,8 млн осіб. За минулий день виявили 528 285 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,1 млн пацієнтів.

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