Екс-дружина Олексія Потапенка (Потапа) і український продюсер Ірина Горова показала останні кадри з відпочинку разом з дочкою Наташею і 12-річним сином
Після незабутнього часу, який Ірина Горова провела з сім'єю на Мальдівах, прийшов час повертатися додому. На своїй сторінці в Instagram продюсер разом з донькою Наташею і сином Андрієм розповіла про свої емоції і змусила дітей зробити знімки та відео на пам'ять, пише Politeka.net.
В Instagram Stories Ірини Горової з'явилися кілька прощальних відео, які розповідають про емоції зоряного сімейства після шикарного відпочинку на Мальдівах. У кадрі-Горова з донькою Наташею в тісних світлих маєчках посміхаються і обіймаються від емоцій, що їх переповнювали.
Ірина повідомила, що вони повертаються до Києва і їм було дуже добре, а Наташа додала, що їм "офігенно". При цьому її мама міцно притиснула дочку до себе і поцілувала в волосся, злегка закрутивши її в обіймах.
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На другому відео в кадрі - молодший брат Наташі і вона сама, трохи замучені і втомлені. Дівчина, побачивши, що її знімає Ірина, повідомляє, що мама змушує їх позувати для знімків.
"Мама змушує нас фоткатися", - каже Наташа, посміхаючись, на що Ірина відповіла, що змушує дітей говорити, що їм було добре.
Після цього Наташа з тужливим і на все згодним виразом обличчя протяжно сказала "Нам було добре", але після цього підняла брови і благально попросила маму припинити це.
"Мам, Ти нас відпустиш, будь ласка?",- благала Наташа, на що Ірина добродушно розсміялася і припинила "мучити" дітей.
Останні кадри в Stories Горової зроблені у вигляді яскравого колажу, де вона з дітьми разом позує на пляжі на тлі морської блакиті перед тим, як повернутися додому.
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