Знаменита українська ведуча Катя Осадча показала, як виглядає процес її перевтілення для зйомок
Життя відомої шоувумен і дружини ведучого Юрія Горбунова складається з суцільної низки зйомок і червоних доріжок. Осадча вирішила відкрити для шанувальників завісу таємниці і показати, як готується до появи перед камерами.
Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася кадрами з гримерки. На них можна побачити, як над Осадчою працюють стилісти. Спочатку ведуча показує себе в простому повсякденному одязі: на ній смугаста кофта і звичайні спортивні штани. У цей момент їй роблять макіяж і зачіску.
А ось на другому фото Осадча з'являється вже «при повному параді». Ведуча стоїть перед дзеркалом в пишній червоній сукні з дуже глибоким декольте, яке доходить майже до пупка. Втім, варто відзначити, що частина вирізу прикриває тканину тілесного кольору.
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Доповнює фатальний образ Осадчої фірмовий маленький капелюшок в тон сукні.
"Нарядна нарядність", - підписала знімок ведуча.
Вона явно залишилася задоволена таким чином.
Відзначимо, що останнім часом в мережі ходять чутки про вагітність 37-річної ведучої. На деяких недавніх знімках користувачі відзначали, що її животик характерно округлився. Втім, сама ведуча ніяких заяв про можливе поповнення в родині не робила.
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