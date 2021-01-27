Відома співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва зважилася на зміни в зовнішності

Знаменита співачка Віра Брежнєва захоплює своєю зовнішністю і квітучим виглядом. У свої 38 років вона нарешті ризикнула одну деталь на обличчі, чим вкрай здивувала фанатів. А фото-доказ цьому зірка розмістила в Instagram Stories, пише Politeka.net.

Віра Брежнєва оновила Stories, в якому постала з оновленим обличчям. Ні, зірка не збільшила губи і навіть не прибрала крихітні зморшки. Співачка позбулася своєї знаменитої об'ємної родимки під нижньою губою.

На короткому відео Віра Брежнєва знімає своє обличчя крупним планом, але помітної родимки на ньому вже немає, а шкіра чиста і гладка, без єдиної вади. До того ж на обличчі у співачки - мінімум косметики, до великої кількості якої так рідко вдається від природи красива знаменитість. Можливо, співачка просто заховала родимку під гримом або застосувала фільтр під час зйомки відео.

Майже на кожній своїй фотографії Віра Брежнєва акцентує увагу на чистоті і рівному тоні шкіри, й лише злегка подкреслює вії чорною тушшю та наносить легкі нюдові відтінки на куточки повік. Її абсолютно не бентежать практично непомітні мімічні зморшки біля очей, а завжди виглядати на "всі сто" Брежнєвої допомагають регулярні тренування і правильне харчування.

Шанувальники співачки в коментарях завжди підкреслюють її природність і красу, яка так відрізняється від сучасних тенденцій.

Варто відзначити, що Віра Брежнєва попри чутки про те, що вона зверталася до пластичних хірургів, завжди була противницею таких операцій і навіть не робила так званих "уколів краси", оскільки не відчуває будь-яких комплексів з приводу зовнішності і віку.

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