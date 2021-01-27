Американська актриса Лілі Рейнхарт, яка прославилася завдяки ролі в серіалі " Рівердейл», поділилася унікальними кадрами зі зйомок

Артистка звикла показувати в мережі фото з - за лаштунків, а також ділитися роликами в сторіс без прикрас. Часто дівчина публікувала кадри в Instagram, на яких артисти без гриму і своїх звичних образів позували під час репетицій. Цього разу Рейнхарт показала унікальні кадри за весь час зйомок, які навіть довели її до сліз.

Вся справа в тому, що серіал день тому святкував свій ювілей – чотири роки з моменту презентації серіалу. На фото щасливі артисти були в природному вигляді-ще до слави популярності.

"Прем'єра" Рівердейла " відбулася 4 роки тому. І яка це була дика поїздка з тих пір. На честь цього - ось кілька фотографій п'ятирічної давності, коли ми були ще маленькими дітьми, які не підозрювали, що збираємося стати сім'єю», - написала Лілі під фото.

Як і очікувалося, розчулені фанати тут же відреагували:

"Ми просто не хочемо звертати увагу на те, що на фото KJ змушує Бетті і Арчі цілуватися 😂; я люблю тебе❤️; спасибі, що зробили моє життя повноцінним 💕❤️✨; я так вдячний за Рівердейл 💜; смачні😍 😍 я не вірю очам!; Ви прямо в весь світ для мене, омл; я дуже захоплений серіалом. а також закоханий в тебе! 💓 ; спасибі за те, що ви самий чудовий акторський склад, Я так вас всіх люблю; немовлята, боже; спасибі за прекрасний серіал !! 💌».

Також актор Кей Джей Апа, який грає головну роль в серіалі "Рівердейл", розкрив подробиці п'ятого сезону. За його словами, герої переживуть семирічний "стрибок у часі". За словами актора, це допоможе освіжити героїв і показати новий світ Рівердейла.

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