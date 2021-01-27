Колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка Ірина показала себе і розповіла про психологію

На фото Ірина здалася в штанях і куртці, яку вирішила розстебнути. Дівчина стояла перед дзеркалом в ліфті і хвалилася плоским животиком і пишним бюстом, який був упакований в топік. Образ Морозюк доповнила стильною сумочкою-бананкою, а волосся залишила розпущеним. Зірку не бентежила відсутність ліфа і красуня із задоволенням показувала себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я дуже рада, що зараз психологія стає все більш популярною і люди звертатися за допомогою до психотерапевтів. Тому що якраз здорові мізки допомагають нам правильно побудувати долю і якісно і комфортно існувати в світі", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Фантастичний колір волосся", "потужно", "дуже все правильно, в точку", "який колір, і око одне виліз, а так, як завжди красуня", " все чітко написано, пора книгу писати про відносини, і не тільки)".

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На свіжому відео Ірина сиділа на стільчику. На ній був надітий халатик, який вона недбало відчинила. Красуня розставила ніжки і стала знімати себе з різних ракурсів, засвітивши під халатиком чорну мереживну білизну. Образ доповнили чорні босоніжки з великими бантами.

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