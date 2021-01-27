За них боролися до останнього

На Рівненщині померли молода жінка з COVID-19 та її дитина, з різницею в кілька днів

Журналісти 03656.com.ua з'ясували, що померлі - мешканка смт Млинів Надія Возюк, яка хворіла коронавірусом, та її новонароджений син Ярослав.

За повідомленням керівника Дубенського пологового будинку Ростислава Андрощука, хлопчик народився на 28 тижні вагітності. Оскільки стан вагітної погіршувався, їй терміново зробили кесарів розтин, але це не допомогло.

Потім жінку перевели в одну з лікарських закладів Рівного, дитину відразу після народження забрали в реанімацію. На жаль, мати і немовля померли.

За інформацією ЗМІ, у жінки, крім коронавірусу, були ще патології. Остаточну причину смерті лікарі назвуть після розтину.

Також раніше повідомлялося, що жінка і новонароджена дитина померли з різницею в один день. Відомо, що вона, хворіючи на коронавірус, народила хлопчика.

Через те, що малюк народився занадто рано, його життя обірвалося через день після його мами.



За даними журналістів, у жінки були ще патології. Коронавірус і вагітність спровокували «дрімали» захворювання. Остаточна причина смерті буде відома тільки після розтину.

Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

Як повідомляла Politeka, китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.

Також Politeka писала, що в Україні фіксують спад епідемії: лікар зробила прогноз щодо зникнення вірус.