Популярна молода актриса Ванесса Морган, яка прославилася завдяки ролі в серіалах "Рівердейл"і "Хроніки Шаннари", розповіла пікантну деталь зі зйомок

Кілька днів тому вийшла перша серія п'ятого сезону серіалу, який піднесе шанувальникам багато сюрпризів і розповість про життя героїв через п'ять років після випуску зі школи. З приводу тимчасового стрибка відомо досить мало, проте вагітна красуня з серіалу, яка зіграла дівчину ексцентричної Шеріл Блоссом, розповіла несподівану деталь.

Зараз Ванесса Морган знаходиться на останніх термінах вагітності і так як зйомки стартували якраз після оголошення зірки про поповнення, виводити дівчата з проекту не стали. Сама Ванесса в Instagram здивувала фанатів, розповівши, що її вагітність стане частиною сюжету в п'ятому сезоні.

"Я вдячна моєму шоураннеру і продюсерам за те, що вони так люб'язно вписали мою вагітність в серіал! Також пишаюся своїм тілом за те, що я все ще можу працювати майже на дев'ятому місяці вагітності. А тепер пора завести дитину!"—- написала актриса на своїй сторінці.

У той же час, фанати раніше відзначили, що зйомки були втіхою для зірки, адже відразу після оголошення в Instagram про швидке народження первістка чоловік актриси подав на розлучення. Пара одружилася в січні 2020 року.

Примітно, що такий поворот подій буде вельми несподіваним, адже героїня Морган, Тоні, в даний час зустрічається з Шеріл Блоссом. Все ще невідомо, як шоураннер Роберто Агірре-Сакаса обіграв вагітність актриси і як її впишуть в сюжет, але вже скоро вийде друга серія п'ятого сезону, де фанатів чекає багато сюрпризів.