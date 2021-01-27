Відома українська телеведуча, зірка шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут залишила фанатам тривожне повідомлення про небезпеку на курорті
Відома українська телеведуча Ольга Фреймут вирішила попередити всіх українців про небезпеку, яка може підстерігати будь-кого на популярному гірськолижному курорті в Україні. Відповідне повідомлення вона опублікувала у своєму Instagram Stories, пише Politeka.net.
У себе на сторінці Ольга Фреймут виклала тривожне послання, в якому йдеться про небезпеку для відпочивальників у Буковелі. Телеведуча отримала попередження від своїх друзів і тут же вирішила поділитися ним зі своїми шанувальниками і тими, хто тільки збирається на курорт.
Йдеться про вовків, які живуть у Буковелі. На знімку в Stories зображений величезний сірий вовк, який спокійно біжить по засніженому схилу для спусків на лижах вгору. Уздовж спуску розвішені яскраві обмежувальні прапорці, відразу за якими починається густий і непрохідний ліс зі старими деревами і ялинами. При перегляді цієї фотографії у тих, хто знаходиться на курорті, напевно волосся дибки встало від побаченого.
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До фотографії Ольга Фреймут прикріпила напис "Друзі прислали. Щойно зустріли вовка в Буковелі". Таким чином багато українців, які в сезон кинулися на курорт, завдяки Фреймут знатимуть про небезпеку зустрічі з дикою твариною.
Нагадаємо, що сама Ольга Фреймут може не побоюватися зустрічі з вовками на популярному українському гірськолижному курорті, оскільки сама віддає перевагу активному зимовому відпочинку на гірських схилах у швейцарських Альпах, куди вона кілька років тому їздила зі своїм чоловіком Володимиром. Тоді пара зачарувала шанувальників романтичними знімками на тлі гірського пейзажу і показала своє спорядження, а саме лижі, на яких вони разом спускалися зі схилів у містечку Церматт, розташованому на півдні кантону Вале.
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