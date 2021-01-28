Популярна співачка Тіна Кароль без макіяжу і милому костюмі розчулила мережу

Тіна Кароль є популярною виконавицею, секрети краси якої постійно бажають дізнатися фанати. Червоні губи, природний нюдовий макіяж з легким рум'янцем і хвиляста укладка стали чимось на зразок візитної картки знаменитості. А ось в реальному житті Тіну часто можна зустріти без макіяжу. Так як артистка дотримується простого правила – давати шкірі відпочивати після важкого сценічного гриму, вона недавно знову захопила природним чином без макіяжу і укладок. Розпущені локони, чисте обличчя і милий світло-бежевий костюм з пандами на рукавах надали тіні пустощів, що помітили в мережі. Варто відзначити, що артистка в реальному житті віддає перевагу саме зручний і не сильно яскравий одяг. Як правило, Кароль дотримується якогось одного б'юті-образу, але поза сценою зірка одягає завжди різний і зручний одяг.

Раніше на одному з нових знімків красуня постала в одязі, схожому на пальто. Співачка приспустила вбрання з" шовкового " плічка. Здавалося, під одягом нічого не було, що надавало кадру особливої пікантної інтриги.

Всього за 20 хвилин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ніколи не зустрічала людей, які можуть передавати свою енергетику через екран. Дякую. Наша - своя ❤️🔗", "" Яка гарна 😍❤", "Максимально жіночно 😍😍", "Як завжди прекрасна 💕", "Вай, втратила дар мови🔥🤤", "Ангелятко", "Ніжність моя😍🤍", "Тіна ти прекрасна😍😍", "Неймовірно красива", "Моя ніжна дівчинка", - написали користувачі мережі.

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