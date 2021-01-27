Співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала, як проводить час на Мальдівах

Свіжий знімок екс-учасниця ВІА Гри опублікувала в мікроблозі Instagram.

Так, популярна співачка Санта Дімопулос влаштувала розкішну фотосесію на тлі джунглів.

Для жарких знімків переможниця "Танців з зірками" спеціально вибрала спокусливий бікіні, який зайвий раз підкреслює ідеальні форми і спортивну фігуру Санти.

"Загубилася в джунглях. Передбачаю питання-зріст, вага, фірма купальника, фірма капелюхи, як схуднути", - підписала зірка нове фото в особистому мікроблозі.

Шанувальники захопилися ідеальною формою Санти і завалили її захопленими коментарями, називаючи її "Амазонкою".

"Який загар" ," а фото шикарне", "тоді відповідайте відразу, купальник дуже цікавить))", "шикарна фігура "" яка ви шикарна енергія! Краса, наповненість", "ідеальна амазонка"," Санта, Ви амазонка, красива"," Милашка"," Кайф від кожної фотографії"," ніби з фільму Індіана Джонс"," неймовірна дівчина"," Пантера", - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, що екс-учасниця "ВІА Гри" і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос похвалилася, де жила під час відпустки на розкішних Мальдівах.

Санта Дімопулос прогулялася по будинку в жовтому купальнику, який засвітила у відображенні дзеркала. Вона показала спальню, де стоїть величезне ліжко з балдахіном, а потім вийшла на простору дерев'яну терасу з обіднім столом, диваном, шезлонгами і м'якою гойдалкою.

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