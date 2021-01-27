Дружина відомого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями показала, як вони з чоловіком і сином розважаються на канікулах

Як відомо, зараз танцюрист з сім'єю щосили насолоджується відпочинком в США. Вони з дружиною регулярно діляться кадрами, на яких показують, як проходить їх дозвілля. Як повідомляє Politeka.net, цього разу у своєму Instagram Лілія Яма продемонструвала, як виглядає їхня поїздка на автомобілі.

Сімейство вибралося на прогулянку на дорогій машині без верху, насолоджуючись по-літньому спекотною погодою. Лілія вирішила зробити кілька фото, продемонструвавши себе і чоловіка. Для поїздки красуня вибрала стильний світло-оливковий топ, який відмінно виглядає в поєднанні з її засмаглою шкірою.

Сам Яма сидить у вільній червоній майці, шортах і стильних окулярах. При цьому його майка раз у раз трохи сповзає, оголюючи груди танцюриста.

"Мить, зупинись...", - підписала кадри дружина артиста.

Вона також записала коротке відео, на якому можна помітити, що за батьками на задньому сидінні сидить і їх син Леон.

Раніше Лілія писала, що у них з чоловіком і сином ще багато планів на цю поїздку.

"Є хороша машина і хочемо покататися по Америці. Січень-найхолодніший місяць у році і зараз з кожним днем стає все спекотніше, це дуже відчувається", - розповіла вона.

Нагадаємо, що засмаглий Яма з "Танців з зірками" пограв м'язами, поки дружина-красуня не бачить: "Перед хот-догом...".

Як повідомляла Politeka, дружина Ями з "Танців з зірками" похвалилася новим сімейним статусом: навіть до церкви ходили.

Також Politeka писала, що Влад Яма вразив дружину і сина своєю суперздатністю: "Мужик, ти чого...".