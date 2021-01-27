Британці навіть не сумніваються, що принц Гаррі рано чи пізно повернеться назад до Великобританії
Про це пише видання The News.
Так, британські журналісти провели опитування і поцікавилися у своїх читачів про подальшу долю чоловіка Меган Маркл.
Половина читачів видання вважає, що принц Гаррі одного разу повернеться в королівську сім'ю.
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Більш того, молодший син принцеси Діани переїде в Букінгемський палац нібито після розлучення з Меган Маркл.
Лише 6% респондентів відповіли, що Меган Маркл і принц Гаррі разом повернуться в королівську сім'ю. Але читачі так і не дали виразно відповіді, чому вони прогнозують швидке розлучення герцогів Сассекських, які заради особистого щастя втекли з палацу в США.
Раніше ми розповідали, як принц Гаррі однією фразою образив Меган Маркл і її батьків.
Відносини колишньої зірки Голлівуду з членами королівської сім'ї були приречені з самого початку. І цьому, за словами журналістів, зайвий раз сприяв сам принц Гаррі.
Намагаючись підбадьорити Меган Маркл, принц Гаррі вимовив фразу, яка образила дівчину і її сім'ю. Напередодні весілля молодший син принцеси Діани заявив, що королівські особи стануть для Меган «сім'єю, якої у неї ніколи не було».
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