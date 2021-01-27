Відома російська актриса Христина Асмус поділилася своїми роздумами на тему віку і власної зовнішності

Багато шанувальників відзначають, що 32-річна зірка зовсім не виглядає на свій вік, адже вона здається зовсім юною. У новому пості у себе в Instagram Асмус зізналася, що ніколи не розуміла такі висловлювань на свою адресу до недавнього часу.

"Ніколи не розуміла коментаторів, які писали під моїми фотками - «більше 18 не даси». Начебто і очі витріщаєш а-ля дика кішка і губи в 2 рази більше олівцем малюєш", - з іронією написала актриса.

Вона зазначила, що все змінилося після того, як вона побачила нинішніх старшокласниць.

"У грудні я знімалася в школі і там в масовці були реальні старшокласниці. І я офігела!!!!! Вони так виглядають... Я їм з натяжкою в молодші дочки гожусь", - зізналася Асмус.

Пост вона супроводила своєю свіжою фотографією. На ній актриса позує перед камерою крупним планом. Вона підкреслила свої блакитні очі темними тінями, зробивши на них головний акцент.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати її пост.

"Христина, чарівна. Просто шик", "ти красуня просто", "та Ви взагалі дівчинка, дев'ятикласниця", "Королевішна!",- пишуть люди.

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