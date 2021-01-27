Австрійський співак і переможець "Євробачення" Томас Нойвірт, більш знаменитий під псевдонімом Кончіта Вурст, показав накачані плечі

Співак Томас Нойвірт знову доповнив свою сторінку в соцмережі Instagram новим знімком в образі Кончіти Вурст, пише Politeka.net.

На фотографії епатажний співак постав в мереживах і з довгим кучерявим волоссям, які були акуратно укладені і спадали на плечі м'якими хвилями. Артист відростив вже значну бороду, якій свого часу так несподівано привернув увагу всього світу на Євробаченні, і тепер ніколи не розлучається з нею.

Томас Нойвірт зробив селфі, трохи піднявши підборіддя вгору, від чого його довгі і густі нафарбовані вії було видно більш чітко.

Співак позував у жіночому вбранні чорного кольору, який відкривав оголені накачані плечі і вид на волохаті груди зірки. Образ був доповнений густими напівпрозорими рюшами з фатину, якими був оброблений край одягу на грудях.

Шанувальники Томаса Нойвірта випробували непідробний захват при вигляді свого фаворита в цьому впізнаваному образі. У своїх захоплених коментарях вони написали багато приємних слів і навіть назвали артиста "королевою".

"Класно виглядаєш", "Виглядаєш приголомшливо!", "Чудовий і казковий", "Красивий", "Викличте швидку, я непритомний! А пожежники, я горю! І поліція, бути таким приголомшливим - злочин!", "Ви виглядаєте дійсно фантастично!!!", "Дуже красивий. Чудова королева", - написали шанувальники під публікацією співака.

Нагадаємо, що зовсім недавно Томас Нойвірт поекспериментував з образом, надівши на себе широкі джинси і напівпрозорий боді, що обтягував тіло. Співак постав перед фанатами без спідньої білизни, що було помітно завдяки приспущеним штанам.

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