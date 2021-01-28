Українці на якийсь час можуть забути про сонячну погоду
Свіжий прогноз погоди на сьогодні, 28 січня, представить Укргідрометеоцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме хмарна погода з опадами у вигляді дощів і мокрого снігу.
До дощів слід готуватися жителям Сумської, Харківської, Полтавської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Як в роки бурхливої молодості виглядали Білик, Могилевська, Наташа Корольова та інші зірки: фото тоді та зараз
Тіло відомої російської співачки знайдено під вікнами висотки, подробиці трагедії: "Поруч з нею була..."
Раптово пішла з життя молода актриса-красуня, їй було всього 26 років: розкриті загадкові подробиці
Велике горе в Одесі, дитина випала з вікна висотки: кадри і трагічні подробиці
У всіх інших регіонах очікується мокрий сніг. Середня температура повітря вдень на заході від нуля до -4, а вночі похолодає до -5.
Найтепліше буде в Криму, де вдень синоптики прогнозують дощі з температурою до +8, а вночі стобики опустяться до +6 градусів.
На сході вдень - близько + 7 градусів, а вночі - близько 5 градусів. У центральних регіонах вночі очікуються морози до -3, а вдень стовпчики піднімуться до +1..+3.
У Києві буде снігова погода з середньою температурою від нуля до -2 градусів.
Раніше авторитетний синоптик Наталка Діденко попереджала, що в Україну прийде відлига, через яку почне танути сніг, а також збільшиться ризик падіння бурульок з дахів.
"Відлига, потепління сприятиме таненню снігу і льоду дуже інтенсивно. А, отже, приходить час бурульок і зсувів брил льоду і снігу. Взагалі не затримуйтеся під будівлями, звідки може впасти бурулька або впасти така небезпечна брила!",- повідомляла синоптик раніше в соцмережах.
Нагадавши, Погода обрушить весь гнів на українців, мокрий сніг паралізує півкраїни
Як повідомляла Politeka, Циклон з дощами і снігопадами увірветься в Україну, термінове попередження
Також Politeka писала, що Нове похолодання обрушиться на Україну, синоптики розкрили небезпечні дати