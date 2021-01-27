Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян вразила новим модним луком
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, пишнотіла красуня славиться любов'ю до епатажним і вельми відвертим образам. Цього разу Кім вирішила продемонструвати свою внутрішню "хижачку", примірявши вбрання з незвичайним принтом.
Так, на фото модель позує в топі без бретелей, стилізованим під зміїну шкіру. Тісний наряд стягнув талію красуні, а також підняв її груди, зробивши фігуру Кардашьян ще більш спокусливою.
Під такий неординарний топ Кім підібрала і відповідну міні-спідницю блакитного кольору і зі "зміїною" фактурою.
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На фото красуня сидить у величезному кріслі, злегка піднімаючись на руках.
Доповнює її образ кокетлива зачіска з двох невисоких хвостиків.
Шанувальники зірки прийшли в захват від її образу.
"Другої такої немає", "Кім, це не твоє обличчя", "занадто красива, щоб бути правдою", "якщо це недавнє фото, Ти виглядаєш чудово", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян вразила виглядом в сріблястому комбінезоні. Костюм підкреслив видатні форми пишної зірки. Волосся Кардашьян зібрала в хвіст, який надав образу особливого шарму.
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