Вона знає, як порадувати фанатів

Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян вразила новим модним луком

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, пишнотіла красуня славиться любов'ю до епатажним і вельми відвертим образам. Цього разу Кім вирішила продемонструвати свою внутрішню "хижачку", примірявши вбрання з незвичайним принтом.

Так, на фото модель позує в топі без бретелей, стилізованим під зміїну шкіру. Тісний наряд стягнув талію красуні, а також підняв її груди, зробивши фігуру Кардашьян ще більш спокусливою.

Під такий неординарний топ Кім підібрала і відповідну міні-спідницю блакитного кольору і зі "зміїною" фактурою.

На фото красуня сидить у величезному кріслі, злегка піднімаючись на руках.

Доповнює її образ кокетлива зачіска з двох невисоких хвостиків.

Шанувальники зірки прийшли в захват від її образу.

"Другої такої немає", "Кім, це не твоє обличчя", "занадто красива, щоб бути правдою", "якщо це недавнє фото, Ти виглядаєш чудово", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян вразила виглядом в сріблястому комбінезоні. Костюм підкреслив видатні форми пишної зірки. Волосся Кардашьян зібрала в хвіст, який надав образу особливого шарму.

Нагадаємо, Кім Кардашьян апетитно повиляла стегнами, скинувши все зайве на пляжі: "Бездоганна!".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в жаркому міні злетіла з котушок, влаштувавши божевільні ігри з тортом: «Солодка дівчинка».

Також Politeka писала, що спекотна Кім Кардашьян ледь вмістила привабливі форми в тісний шкіряний наряд, підкоривши вигинами: "сумую за...".