Хто в зоні ризику

Українцям потрібно готуватися до кількох спалахів на сонці в лютому

Графік магнітних бур публікує прес-служба Лабораторії ФІАН.

За словами фахівців, перша і досить потужна хвиля магнітних бур очікується 9 лютого.

Однак, метеозалежні українці можуть відчувати вплив геомагнітних коливань на сонці вже з 7 числа.

Фахівці її кваліфікують як бурю "середньої інтенсивності", кілька днів поспіль людей кілька "штормити". Закінчиться вона 10 лютого.

Наступну магнітну бурю українці відчують після Дня святого Валентина, 15 лютого. Магнітний сплеск буде коротким, але самопочуття людей може погіршитися.

Ще середню за інтенсивністю бурю слід очікувати 22 лютого. Через те, що до цього моменту магнітна активність практично не буде відчуватися, слід бути особливо уважними до власного здоров'я. Можлива загальна слабкість і сонливість.

А найслабша буря припаде на кінець зими - 27 лютого. Медики і вчені нагадують, що в небезпечні для здоров'я дні потрібно не забувати приймати медикаменти.

Також слід дотримуватися здорового способу харчування і на час краще забути про їжу з фастфуду. Крім цього, лікарі рекомендують відмовитися від куріння, алкоголю і водіння автомобіля.

Нагадавши, магнітні бурі вдарять в найближчі тижні, названі точні дати

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