53-річна Памела Андерсон у складному 2020 році примудрилася знайти справжнє кохання

Так, зірка Playboy зіграла весілля зі своїм охоронцем Деном Хейхерстом, пише Daily Mail.

53-річна Памела Андерсон уклала шлюб зі своїм бодігардом Деном Хейхерстом, в якого закохалася під час самоізоляції.

За інформацією ЗМІ, церемонія одруження відбулася на задньому дворі маєтку Памели в її рідному селі Ледісміт у Ванкувері.

"Я саме там, де мені потрібно бути — в обіймах чоловіка, який мене любить", — відверто зізналася Памела Андерсон в коментарі журналістам.

Відомо, що обранцеві 53-річної зірки "Рятувальників Малібу" за 40 і він працює на Памелу Андерсон близько двох років.

Раніше ми розповідали, що Памела Андерсон вирішила піти з соціальних мереж.

За словами Памели, зараз її надихають читання і прогулянки на природі, і таким чином вона відчуває себе вільною.

Більш того, як зізналася легенда Playboy, її ніколи не приваблювали соціальні мережі, які нібито контролюють мозок людини.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і трохи коментарів. Користувачі Мережі писали, що будуть сумувати за Памелою, а також шанувальники подякували зірці за фото і зробили їй компліменти.

Нагадавши, Памела Андерсон розкріпачилася на пляжі, показавши сонцю самі соковиті місця.

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон без купальника і сорому заплуталася в мережах на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що спекотна Памела Андерсон в мереживній білизні показала, що таке спокуса.