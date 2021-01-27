Знаменита російська співачка Крістіна Орбакайте здивувала епатажним образом і розповіла, як її прийняли за чоловіка

Нещодавно 49-річна дочка Алли Пугачової з'явилася на російській програмі «Новорічна Маска», де їй потрібно було заспівати, приховуючи свою особистістю. Для цього шоу співачка приміряла на себе образ кішки. В Instagram Орбакайте поділилася відповідним фото і своїми враженнями від ефіру. Про це пише Politeka.net.

"Я дуже рада, що моя кішка з "новорічної Маски" не залишила байдужих! Обговорення журі моєї фігури, взагалі, сміховинні. І те, що це співає мужик-дуже смішно. Тепер цей епізод завжди піднімає мені настрій!",- написала зірка.

Варто відзначити, що під час програми її не впізнав навіть колишній чоловік її матері Філіп Кіркоров.

На фото вона позує у своєму незвичайному сценічному вбранні. Так, Орбакайте одягалася в оксамитову кофту, яка закриває її руки, і такі ж колготи. На нього зверху надіто фіолетове боді, прикрашене ланцюжками з блискучих кристалів. А головною родзинкою вбрання стала своєрідна хутряна спідниця.

Шанувальники зірки не могли не відреагувати на її пост.

"Краща кішечка. Було дуже круто і несподівано! Кішечка безмірно шикарна«,» Ноги очманілі«, " шановна Христина. Ви принадність, сама ніжність і чарівність, інтелігентність», «фігуру похвалили всі!", "Я теж була впевнена що це чоловік», - пишуть люди.

Нагадаємо, вражена горем Орбакайте попрощалася з близьким, деталі трагедії: "У це неможливо повірити...".

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