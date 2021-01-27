Королева Єлизавета II можна здивувати Кейт Міддлтон з нагоди річниці весілля герцогів
Таку думку озвучив Королівський експерт Дункан Ларкомб.
За його словами, у квітні 2021 року Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначатимуть 10-ту річницю свого весілля.
Фахівець упевнений, що з нагоди такої знаменної дати королева Єлизавета II готує Кейт сюрприз.
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У 2019 році Кейт Міддлтон отримала від Єлизавети II почесний орден Британської імперії і отримала титул дами Великого Хреста. А між королевою і герцогинею склалися хороші відносини.
"Дуже ймовірно, що королева планує щось особливе в річницю весілля Кейт і Вільяма. У Кейт і королеви — чудові відносини. Герцогині вдається дотримуватися балансу між публічним поклоном Єлизаветі, як главі королівської сім'ї і можливістю спілкуватися з монархом, як з прабабусею своїх дітей. Членам королівської сім'ї довелося нелегко в умовах пандемії, але Кейт і королева весь час підтримували тісний контакт. Кетрін також навчила королеву користуватися відеодзвінками. Під час карантину герцогиня безпосередньо спілкувалася з королевою, цікавлячись її самопочуттям, і розповідала їй про правнуків», — підкреслив Дункан Ларкомб у спілкуванні з журналістами.
Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям готують втечу з палацу. Так, герцоги Кембриджські слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі готуються до переїзду в заміський Анмер-Хол, яким їм подарувала Єлизавета II в день весілля.
Британські ЗМІ також відзначають, що заміський Анмер-Хол бути капітально відремонтований пару років тому: будівельники оновили дах, зимовий сад і кухню.
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