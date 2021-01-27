Зірка популярного серіалу "Свати" Тетяна Кравченко підкорила шанувальників милим домашнім образом
Актриса, яка полюбилася багатьом завдяки ролі Валюхи в серіалі «Свати», продовжує радувати шанувальників навіть у тривалій перерві між сезонами. Нове фото Кравченка з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram.
На знімку актриса постала в простому, але від цього не менш вдалому образі. На ній чорна блузка з великими червоними квітами, які ідеально поєднуються за кольором з червоною помадою знаменитості. Доповнюють образ жіночна висока зачіска, а також елегантний ланцюжок і сережки.
У такому образі актриса виглядає дуже жіночно і в той же час по-домашньому тепло.
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Її шанувальники прийшли в захват від такого знімка і буквально засипали актрису компліментами.
"Прекрасній жінці, прекрасних снів«,» Дай вам Бог здоров'я і довгих років життя«," добрий, прекрасний, позитивна людина! Спасибі вам, Танечка!", "Яка ви тут гарненька!", "Зараз якраз дивлюся серіал і милуюся Вами! "Свати" - найкращий серіал!", "Моя улюблена актриса«,» і Вам солодких і кольорових снів чарівна, чарівна жінка«," дивлюся Свати кожен день, кожну фразу напам'ять знаю...не набридає...Люблю вас, Тетяна!", "Прекрасна актриса і людина", - пишуть люди.
Нагадавши, Валюха зі " Сватів "раптово згадала молодість, не приховуючи своєї печалі:" ви і зараз ого-го!".
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