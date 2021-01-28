Новий "Холостяк" Михайло Заливако подражнив постільним фото
Харківський бізнесмен, який стане героєм одинадцятого сезону популярного реаліті шоу вже навесні 2021 року, з наближенням до старту проекту все активніше веде свою сторінку в «Instagram», передає Politeka.net.
Так, цього разу він показав фото, на якому зображений у ліжку.
Картинку він супроводив текстом з фільму "Револьвер".
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«Є в кожному з нас щось таке, про що ми навіть не підозрюємо. Те існування, яке ми будемо заперечувати до тих самих пір, поки не буде занадто пізно, і це щось втратить для нас будь-який сенс. Саме це змушує нас підніматися вранці з ліжка, терпіти, коли нас дошкуляє занудний Бос, терпіти кров, піт і сльози. А все тому, що нам хочеться показати іншим, які ми насправді хороші, красиві, щедрі, забавні і розумні. "Можете мене боятися або шанувати, тільки, будь ласка, не вважайте мене таким же, як усі». Нас об'єднує ця пристрасть. Ми наркомани, що сидять на голці схвалення і визнання", - написав він.
У Мережі активно коментують новий пост "Холостяка".
"Втомлений, але щасливий) походу дознімали шоу)....", "Золоті слова бро 👊 брат Міша ти крутий поважаю«," це не слова!!! А просто шедевр" « "яка ж все-таки краса", "тільки переглянула 🍿 👌 🏻це ж з" револьвера»?", "Не читала слова, зайшла в коменти написати, шо хочу вже холостяк дивитися з вашою участю", " Один з найулюбленіших фільмів. Найсильніший твір з езотеричним підтекстом», - пишуть в коментарях.
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