Соліст гурту "Сальто назад", який брав участь у Нацвідборі на "Євробачення", Саша Таб спробував свої сили на шоу "Голос країни"

На тлі пандемії коронавірусу група припинила своє існування, тому Саша Таб вирішив почати сольну кар'єру, пише ТСН.

33-річний артист на "Голос країни" прийшов з композицією "О, мамо", якою з перших акордів підкорив Монатіка.

"Я тут, тому що в моєму житті, як і на "Голосі" йде перезавантаження. Я підвів підсумок групи "Сальто назад". Трапилася пандемія, ми всі закрилися вдома. На карантині я шукав якісь підробітки. Оскільки я люблю їздити, слухати музику, співати, я підробляю трохи візництвом, трохи кур'єрською справою. Всі засоби хороші. Криза дає новий поштовх. І я тут на" Голосі" тому, що зараз починається моя сольна історія і новий етап у моєму творчому житті", - зізнався Саша Таб в ефірі"Голосу країни".

За підсумком виступу до Олександра повернулися Монатік і Надя Дорофєєва.

"Я вважаю, що ви не повині таксувати. Ви-зірка! Ви такий стильний, такий сучасний. Я хочу, щоб ви пішли в мою команду. Я вас запрошую, тому що це і є перезавантаження. Ідіть до мене!",- спробувала заманити в свою команду музиканта Надя Дорофєєва.

Але 33-річний Саша Таб вибрав Монатіка в якості наставника на шоу.

"Не здивуюся, якщо в наступному сезоні нам будуть просто показувати фотки учасників", " мимоволі згадую ту магічну атмосферу, склад тренерів.. як зараз цього не вистачає", " український голос-насолода для вух!", "Блін офігенний чувак - і після пісні інтрига була! Шкода у кого немає можливості дивитися в прямому ефірі - не дізнаються цього", " Кращий виступ за випуск. Недарма сам автор співає. Вітаю Монатіка", " класний хлопець, такий талановитий, прикольний і скромний. Хоча вже дуже відомий", "новий рівень, талановиті люди", "Бомба, мій фаворит", - написали фанати в коментарях.

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