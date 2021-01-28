Відомий співак Філіп Кіркоров поскаржився на наслідки виступу з Олею Поляковою та ігнор з боку українських артистів

Як повідомляє портал mk.ru, відомий співак Філіп Кіркоров вважає, що він нічого поганого не робив для того, щоб його виступи забороняли в Україні, а також поскаржився на те, що українські артисти активно уникають контакту з ним, пише Politeka.net.

Зокрема, співак нагадав про свій спільний виступ з українською співачкою Олею Поляковою в Арабських Еміратах, після якого довгонога "Королева ночі" мала величезні проблеми в Україні. Філіп Кіркоров зазначив, що це було гарне шоу на нейтральній території, за яке співачку ледь не розіп'яли на батьківщині.

"Біль від того, що придумав чудове спільне шоу з українською дівою Олею Поляковою на нейтральній території в Еміратах на міжнародному музичному фестивалі, і Оля на свою голову отримала в Україні величезні проблеми, її мало не розіп'яли", - поскаржився співак.

Але, за словами Кіркорова Полякова змогла піднести цей спільний виступ з ним зовсім в іншому світлі і довела, що шоу стало хитким містком між Україною і Росією.

"Вона, звичайно, стійко і мужньо все витерпіла і довела всім, що, навпаки, хлопці, треба радіти тому, що ми боязкими, дрібними кроками прокладаємо цей хиткий місток між Україною і Росією такими зустрічами, концертами", - зазначив співак.

Крім того, він додав, що на відміну від Росії, де шоу Кіркорова з Поляковою сприйняли позитивно, а в Україні стали вважати, що співачка заспівала на одній сцені мало не з ворогом народу.

"В Україні подали в якомусь інфернально-збоченому вигляді. Мало не з ворогом народу вона співала, який вбивав людей. Це нонсенс і паноптикум",- засмучується Філіп Кіркоров.

Також Філіп Кіркоров поскаржився на те, що після заборони на в'їзд в Україну та історії з Поляковою його тепер цураються українські артисти, навіть якщо випадкові зустрічі відбуваються вночі в ресторані. Артисти бояться, що їх помітять в одній компанії, хоча Кіркоров розуміє, що це відбувається через побоювання про майбутнє.

"Відомий український артист бігає тепер від мене як від вогню, навіть якщо ми випадково зустрічаємося десь під покровом ночі в ресторані. Мовляв, не дай бог хтось побачить його зі мною", - розповідає Філіп і додає, що між ними все одно панує взаємоповага.

"Але я розумію його почуття, побоювання за безпеку, тому що йому там жити",- коментує ситуацію співак.

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