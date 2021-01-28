"Холостячка" Ксенія Мішина відверто розповіла, чому плакала на шоу і розкрила своє перше враження про Олександра Еллерта

Свої секрети Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розкрили під час прямого ефіру з підписникам.

Під час першої розмови "Холостячці" здалося, що Аллександру Еллерту плювати на шоу, а фаворит Мішиної зізнався, що йому було тоді "стрьомно".

"Як виявилося, йому було стрьомно. А я подумала, що абсолютно все одно і він хоче по-швидше звідти звалити. І я тут одна така, 25 мужиків, я не знаю, що з ними робити. Я розплакалася, думаю, ну що це таке... Я тут намагаюся, мені так важко... Я взагалі не знаю, що з ними робити. Вони не те, що мені не допомагають, вони, навпаки, беруть і руйнують. Ось такі емоції я випробовувала з першої вечірки...",- зізналася Ксенія Мішина.

Олександр Еллерт зізнався, що закохався в Мішину на "інтуїції", а сама "Холостячка" закохалася в нього після їх першого побачення.

"Я вже зрозуміла, що цей чоловік викликає в мені якісь дуже теплі і несподівані почуття. До цього мені здавалося, що він якийсь дурник. А потім - опачки, щось тут нечисто. Занадто прикольний. І все...",- додала Ксенія Мішина.

Раніше ми розповідали, парочка не соромиться показувати інтимні моменти свого життя. Зокрема, екс-"Холостячка" станцювала перед коханим в одному рушничку, блиснувши апетитною фігуркою.

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