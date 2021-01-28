Продюсер групи "На-На" Барі Алібасов потрапив в клініку через проблеми з пам'яттю

Як повідомляє портал "День.РП", відомий російський продюсер Барі Алібасов знаходиться в клініці в Москві. Його син Барі Алібасов молодший припускає, що продюсер "може стати овочем", писати Politeka.net.

За словами сина барі Карімовича стан здоров'я його батька різко погіршився 20 січня, коли відомий продюсер навіть не міг встати з ліжка через погану циркуляцію крові. Більш того, він не міг згадати нічого з того, що відбувалося з ним в останні дні, оскільки кров не доходила не тільки до кінцівок, але до окремих ділянок мозку.

"Кров перестала доходити до ділянок мозку, пов'язаних з короткостроковою пам'яттю. А якщо кров не доходить туди досить довго, відбувається відмирання цих тканин мозку",- розповідає син Алібасова.

Більш того, він також описав стан продюсера групи "На-На" і зазначив, що проблеми з пам'яттю можуть ускладнитися і він перетвориться на овоча.

"У нього зараз пам'ять включається-вимикається, а може тоді взагалі відрубатися. Це не загрожує життю, але загрожує пам'яті, а це ще навіть і страшніше. Він може стати овочем", - коментує барі молодший.

Наразі продюсер Барі Алібасов знаходиться на реабілітації. Медики змогли відновити його кровообіг, але проблеми з пам'яттю спостерігаються досі.

Стан 73-річного Барі Алібасова став критичним після того, як він нібито дозволив собі розслабитися на новорічні свята, вживаючи алкоголь. Також, імовірно, він багато курив, що і спричинило порушення в кровообігу.

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