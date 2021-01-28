Перші випадки вже виявлені в США
Підступний вірус мутував, а це означає, що наявні на сьогоднішній день вакцини можуть не спрацювати проти нього. Про нову загрозу повідомила позаштатний фахівець МОЗ України Ольга Голубовська на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.
За її словами, в США вперше виявлений високозаразний бразильський штам коронавірусу - Brazil P1.
Голубовська зазначила, що "поки немає чітких даних, що енові штами (британський і бразильський) викликають більш важкі форми захворювання, проте Р1 має мутації, які дозволяють йому ухилятися від імунної системи організму".
Як стверджують в американському центрі з контролю і профілактики захворювань, бразильський варіант є причиною різкого збільшення числа випадків захворювання в Манаусі і його околицях, найбільшому місті в регіоні Амазонки, і в клініках не вистачає кисню та ліжок.
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Раніше повідомлялося, новому британському штаму притаманні такі симптоми, як кашель, сильна втома, біль у горлі і м'язах.
Такі симптоми, як втрата нюху і смакової чутливості, проявляються рідше. Але вони як і раніше входять в число трьох основних симптомів захворювання: висока температура, постійний кашель, що з'явився недавно, і зміни в смаковій чутливості.
Зазначимо, в Україні станом на ранок 28 січня, зафіксовано 5529 нових випадків китайського вірусу, зокрема, захворіли 248 дітей і 236 медпрацівників. При цьому 11 946 раніше хворих українців одужали.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (454), в Київі (396), Харківській (313), Миколаївській (308) і Дніпропетровській (296) областях.
Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.