Є, про що задуматися

Перші випадки вже виявлені в США

Підступний вірус мутував, а це означає, що наявні на сьогоднішній день вакцини можуть не спрацювати проти нього. Про нову загрозу повідомила позаштатний фахівець МОЗ України Ольга Голубовська на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.

За її словами, в США вперше виявлений високозаразний бразильський штам коронавірусу - Brazil P1.

Голубовська зазначила, що "поки немає чітких даних, що енові штами (британський і бразильський) викликають більш важкі форми захворювання, проте Р1 має мутації, які дозволяють йому ухилятися від імунної системи організму".

Як стверджують в американському центрі з контролю і профілактики захворювань, бразильський варіант є причиною різкого збільшення числа випадків захворювання в Манаусі і його околицях, найбільшому місті в регіоні Амазонки, і в клініках не вистачає кисню та ліжок.

Раніше повідомлялося, новому британському штаму притаманні такі симптоми, як кашель, сильна втома, біль у горлі і м'язах.

Такі симптоми, як втрата нюху і смакової чутливості, проявляються рідше. Але вони як і раніше входять в число трьох основних симптомів захворювання: висока температура, постійний кашель, що з'явився недавно, і зміни в смаковій чутливості.

Зазначимо, в Україні станом на ранок 28 січня, зафіксовано 5529 нових випадків китайського вірусу, зокрема, захворіли 248 дітей і 236 медпрацівників. При цьому 11 946 раніше хворих українців одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (454), в Київі (396), Харківській (313), Миколаївській (308) і Дніпропетровській (296) областях.

Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.