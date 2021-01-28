Український Парламент затвердив законопроект, який дозволить почати вакцинацію серед населення

Відповідний документ №4613 був затверджений під час сьогоднішнього засідання, пише Politeka.net.

Без прийняття цього законопроекту Україна не могла б використовувати жодну вакцину від коронавірусу, оскільки ще жоден препарат у світі повністю не пройшов усі етапи клінічних випробувань.

На думку авторів законопроекту, документ дозволить:

забезпечити населення України життєво необхідними лікарськими засобами, зокрема вакцинами;

не допустити обігу фальсифікованих, неякісних і незареєстрованих лікарських засобів.

Затверджений законопроект прискорить процес реєстрації препарату в Україні за умов, що:

є дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень;

клінічні дослідження були проведені під контролем відповідних компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або ЄС;

встановлена користь лікарського засобу перевершує його відомі і потенційні ризики;

не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи конкретному лікарському засобу.

Ще один важливий нюанс-застосування таких медикаментів можливо тільки під суворим наглядом медиків, а їх продаж – тільки за рецептом.

Спікер Ради Дмитро Разумков зазначив, що між першим і другим читанням в документ необхідно внести правки, а голосування за друге читання проекту відбудеться вже завтра за процедурою Ad hoc.

Варто відзначити, що за минулу добу в Україні офіційно зареєстровано 5529 нових випадків зараження коронавірусом.

Жертвами вірусу стали 149 осіб, а побороти недугу вже змогли 992031 українець.

Таким чином, з початку пандемії в Україні зафіксовано 1206412 випадків зараження COVID-19.

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