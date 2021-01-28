Відома українська телеведуча Катя Осадча засвітила розкішний будинок, в якому живе з чоловіком Юрієм Горбуновим і сином

Як повідомляє Politeka.net, Осадча, яку ЗМІ підозрюють у вагітності, показала кадри засніженого двору. При цьому в камеру потрапив і цегляний двоповерховий особняк, з великими панорамними вікнами.

"Білі мухи налетіли...", - прокоментувала вона рядком з вірша українського поета Максима Рильського.

Як відомо, Осадча і Горбунов живуть в елітному котеджному містечку під Києвом поруч зі своїми кумами Настею Каменських і Потапом.

При цьому обидві ділянки дуже схожі між собою. У них є власний басейн і розкішна тераса зі стильними м'якими кріслами. Однак, у свого особняка Осадча посадила багато плодових дерев і кущів, щоб смакувати власними фруктами протягом літа і осені.

Парканом служить огорожа з вічнозелених туй.

У будинку Осадчої і Горбунова є простора вітальня, пофарбована в трендовий сірий колір, із затишним каміном і м'яким диваном в тон.

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