Зараз ці зірки мають мільйони фанатів, вони захоплюють своїми талантами й красою

Завжди цікаво подумати на тему: "А що якби...", передає Politeka.net.

Пофантазуймо на одну з таких: "А що якби дівчата, які стали кумирами мільйонів, народилися чоловіками? Як би вони виглядали?", а заодно дізнаємося секрети їх жіночої краси.

Відома співачка Тіна Кароль підкорила шанувальників своєю красою і співом. Зірка ретельно доглядає за собою. Після макіяжу артистка дає перепочинок шкірі, правильно очищаючи її. Красуня випиває склянку теплої води з ранку натщесерце, і підтримує водний баланс кожен день, вважаючи це запорукою вічної жіночої краси.

Настя Каменських зволожує шкіру, вирівнюючи тон різними масками, зокрема вона накладає на обличчя пюре з банана і меду, а також маску з огірком і сметаною.

Крім того, красуня активно займається спортом і стежить за харчуванням.

Телеведуча з "Орла і Решки" Леся Нікітюк регулярно робить пілінги. Крім того, зірка зволожує шкіру, завдяки чому вона виглядає молодо і випромінює здоров'я. Леся віддає перевагу кремам, у складі яких є ретинол.

Актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина виділила своє найголовніше правило в догляді - гарне очищення й обов'язкове зняття макіяжу/гриму незалежно від часу доби й стану.

Струнка красуня Надя Дорофєєва також має свій секрет краси - співачка намагається випивати в день по два літри чистої води. Крім того, вона завжди купує маски та інші засоби по догляду за шкірою в спеціалізованих магазинах.

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