Помер український генерал і СБУ Василь Пісний
Як передає Politeka.net, про це повідомив його товариш Олег Рудницький на своїй сторінці в Facebook.
"Давайте помолимося. Пішов у вічність пісний Василь Михайлович. Царство небесне і вічна світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.
Смерть 58-річного екс-глави міліції Львівщини та екс-заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ настала після тривалої боротьби з ускладненнями від коронавірусу.
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У 2015 році, під час його служби в СБУ, на засіданні антикорупційного комітету з його участю стався інцидент, який здивував всю країну.
Нардепи і силовики підводили підсумки розслідування розстрілу Небесної Сотні і, тоді ще депутат Володимир Парасюк вдарив ногою в голову Пісного.
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