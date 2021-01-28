Помер український генерал і СБУ Василь Пісний

Як передає Politeka.net, про це повідомив його товариш Олег Рудницький на своїй сторінці в Facebook.



"Давайте помолимося. Пішов у вічність пісний Василь Михайлович. Царство небесне і вічна світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Смерть 58-річного екс-глави міліції Львівщини та екс-заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ настала після тривалої боротьби з ускладненнями від коронавірусу.

У 2015 році, під час його служби в СБУ, на засіданні антикорупційного комітету з його участю стався інцидент, який здивував всю країну.



Нардепи і силовики підводили підсумки розслідування розстрілу Небесної Сотні і, тоді ще депутат Володимир Парасюк вдарив ногою в голову Пісного.







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