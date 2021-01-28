Фото говорить саме за себе

Обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, похвалилася новим образом

Як відомо, новою коханою Мурата стала молода візажистка з Києва на ім'я Лілія. Дівчина регулярно ділиться з підписниками кадрами з повсякденного життя, з роботи і на відпочинку, все частіше на її сторінці в Instagram з'являються пости і сторіс за участю Налчаджіоглу, передає Politeka.net.

Цього разу кохана екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася знімком у великій гардеробній кімнаті, де особливу увагу привертають вражаюча колекція туфель на високих підборах і завидна різноманітність парфумів.

Лілія позувала перед дзеркалом в домашньому одязі, зробивши акцент на розкішному розпущеному волоссі й ідеальному макіяжі.

"А спонсор моїх локонів - колосок на ніч 🤪", - грайливо підписала знімок Лілія.

Сам Мурат, як завжди, залишив лайк під знімком української красуні. Підписники теж оцінили фото, наставивши сердечок і смайликів 🔥 в коментарях.

Відзначимо, зовсім недавно Лілія повернулася з Туреччини, де провела новорічні свята разом з коханим. Крім стандартних знімків Лілія також опублікувала відео, на якому показала, як веселиться з Муратом. Пара брала участь в якомусь конкурсі і спокусливо танцювала один перед одним.

Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак зустрівся з їх підрослою дочкою і показав, якою красунею вона стала: "неймовірно схожа на...".

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ані Лорак залишив коханку і повернувся в Москву заради сім'ї: кадри "возз'єднання".

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