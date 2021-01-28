Зірка показала себе у всій красі

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян спокусила формами в сріблястому купальнику

Модель прославилася на весь світ завдяки своїм соковитим формам, передає Politeka.net. Цього разу палюча красуня блиснула формами в обтягуючому купальнику.

На знімку, опублікованому у фан-групі, Кім постала в блискучому купальнику. Тонка тканина обтягнула соковиті груди й тонку талію, а також оголилися апетитні сідниці Кардашьян. Підкачані ніжки привертали увагу.

Повертаючись до бюста, здавалося, він намагається виставитися з нескромного декольте і випасти назовні. Груди виглядали дуже ефектно зачаровуючи засмагою, як і решта тіла Кардашьян.

Зірка дивилася в камеру, відкривши губи, її очі були підкреслені темними тінями, роблячи погляд глибоким.

У такому вигляді зірка позувала на дротах, підкреслюючи металевий відтінок свого купальника.

За 10 годин публікація зібрала кілька сотень лайків і трохи коментарів, адже група тільки набирає популярність.

"Вау, прекрасна!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян заперечує втручання пластичних хірургів. Однак експерти сходяться на думці, що модель все ж робила пластику сідниць.

Ймовірно, зірка зробила ліпосакцію, при якій абдомінальний жир з живота закачується в сідниці. Таким чином, талія брюнетки стала тонше, а сідниці навпаки - об'ємніше. В результаті зараз у зірки фігура у формі пісочного годинника, яка прославила її на весь світ.

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