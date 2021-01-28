Телеведуча Леся Нікітюк активно ділиться кадрами й різними історіями зі своєї незабутньої відпустки в тропічному раю

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких, нарешті, розкрила, з ким полетіла відпочивати на Мальдіви.

Так, Нікітюк зняла подружку Ольгу (тегнув @koteniatko), що розмовляла китайською мовою. Леся сиділа поруч з нею, блиснувши підрум'яненим декольте в екстравагантному бікіні зміїного забарвлення.

Телеведучу зацікавила бесіда подружки, а саме остання фраза довела прям до істерики.

"Хуєй бухуєй йоуде - Оля Вам каже..., - засміялася в кадрі зірка. - Означає - "Може бути чи ні?" Це коли я вибирала купальники, я теж так подумала через чотири дні, коли труси розтягнулися..."

Після цього вже обидві дівчини схопилися за животи від сміху. Справа в тому, що Леся тільки недавно, в попередніх "сторіз", поскаржилася на те, що їй "підсунули" неякісний купальник.

Дівчина вибухнула гнівною тирадою на адресу компанії, де його пошили. Так, її чорний бікіні, що відливає сріблом, розтягнувся до жаху за такий короткий час - плавки взагалі прийшли в непридатність.

Нікітюк продемонструвала, як все погано, відтягнувши труси на максимум - в них помістилася б ще одна Леся.

"Ааа, я зрозуміла... Ось, навіщо тут йде ще й спідничка на додачу. Це коли гі*но-труси вже можна натягувати на слона - значить, можна надягати спідничку, яка все прикриє. Спасибі!", - обурилася зірка.

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