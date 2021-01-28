Відомий український телеведучий Юрій Горбунов нарвався на критику з привітання Тіни Кароль

Нещодавно Юрій Горбунов у своєму Instagram привітав українську співачку Тіну Кароль з днем Народження і нарвався на критику фанатів через слова, які він написав у привітанні, пише Politeka.net.

Горбунов показав гарний спільний знімок з Тіною Кароль, на якому він радісно посміхається, придбавши зірку за талію. Співачка ж зовсім не стримує посмішки, яка читається навіть в її очах, і позує поруч з Горбуновим в елегантному чорному платі з оригінальним глибокому декольте а об'ємними рукавами.

"Нашу чарівну поп-діву вітаємо з Днем народження!! Тіночка - цвіти, радуй, надихай і завжди будь щасливою!",- підписав свою публікацію Юрій Горбунов українською мовою.

Але річ в тому, що Горбунов використовував слово "цвіти" в його російському варіанті звучання, за що фанати тут же "розпекли" його в коментарях, вказуючи на правильний варіант.

Між шанувальниками навіть розгорілася невелика суперечка про те, як правильно потрібно було написати в цьому випадку: фанати наводили на доказ приклади з відомої української пісні.

"Не цвіти, а "квіти"," Оййй, наприклад, в одній пісні співають "Цвіте терен коло хати", а не "Квітне". Так що без різниці, як...", "Цвіте терен" - звучить набагато гармонійніше, ніж "Тиночка - квітни", "Навіть спорити не буду","Тоді вже не "спорити", а "сперечатися", - написали фоловери до публікації.

Але в основному шанувальники зустріли привітання Юрія Горбунова тепло і побажали Тіні Кароль всього найкращого, а також одна з передплатниць зазначила, що телеведучий перемазався губною помадою, коли вітав Тіну і, ймовірно, цілував її.

"Зацілований", "Юрій, так напоздоровлявся, що червоні губи! От молодець!",- помітили уважні шанувальники.

Нагадаємо, нестаріюча Кароль приголомшила зовнішністю на "Голосі країни": "Дан поділився еліксиром безсмертя"

Як повідомляла Politeka, Осадча у вузькій сукні засвітила кругленький животик поруч з вагітною дружиною Павлика: "як вам?"

Також Politeka писала, що "вагітна" Осадча з непристойним декольте показала, чим зводить з розуму Горбунова: "ошатна…"