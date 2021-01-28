Відома співачка Тіна Кароль в приємній компанії відсвяткувала день народження в Туреччині

25 січня Тіна Кароль святкувала свій день народження не в Україні і, можливо, в компанії самого Дана Балана, але напередодні її привітали ведучі та тренери шоу "Голос Країни", про що детально розповідається в публікації офіційного фан-клубу співачки в Instagram, пише Politeka.net.

Тіна Кароль була приємно здивована сюрпризом, який для неї організували колеги в кінці зйомок прем'єрного першого епізоду шоу "Голос Країни". Вони привітали іменинницю на сцені, а також піднесли їй квіти і дієтичний морквяний торт. Зірки заспівали разом із залом святкову пісню.

Але пильні фанати, які уважно стежать за життям своєї фаворитки, в коментарях стали питати, чому історію про святкування дня народження Тіни Кароль так і не продовжили, адже після цього зірка вирушила до Туреччини в приємній компанії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

За словами одного з користувачів Тіна Кароль продовжила святкування в одному з готелів в Туреччині, а супроводжував її при цьому Дан Балан, чутки про роман яких не вщухають вже тривалий час. Також користувач додає, що готель, де відпочивали зірки, спочатку афішував цю інформацію, а тепер намагається її приховати.

"А чого далі не розповідаєте? Потім вона полетіла до Туреччини, з Баланом, готель спочатку писав, що він там є, а тепер робить все, щоб довести, що його там немає, ну Дантіна-то теж не дурні", - йдеться в коментарі, хоча більш конкретних даних користувач не надав.

Також користувачі пишуть, що все рано чи пізно стає відомо.

"Все таємне завжди стає явним.. Як би не приховували...",- коментують в соцмережі.

Варто відзначити, що нещодавно і сама Тіна Кароль оновила Instagram Stories, в якому показала знімки з готелю. Вона позувала на тлі популярних турецьких оберегів, а також на широкій терасі з видом на турецькі будови. Співачка тримала в руках зв'язку повітряних кульок і була одягнена в теплий одяг.

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