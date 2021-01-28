Скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова після чуток про конфлікт з Аллою Пугачовою безпосередньо звернулася до Примадонни

Звернення зірки прозвучало в недавньому випуску шоу "Бородіна проти Бузової", головною темою якого стала кіберзлочинність. Так, одна з учасниць програми розповіла, що її аккаунт в соцмережі піддався злому напередодні Нового року.

Один з присутніх експертів порадив дівчині звернутися до Пугачової. Він пояснив, що сам колись зіткнувся з подібною проблемою і Примадонна йому допомогла. Так, чоловік звернувся до співачки з дивним проханням:

"Давайте ми з вами сфоткаємося, і я підпишу: "Сволоти, якщо ви ще раз зламаєте мою сторінку, то вважайте, що ви пішли проти Пугачової". Минуло вже років п'ять, ніхто не зламує мою сторінку", - розповів експерт.

Ця розповідь сильно вразила Бузову. Співачка вирішила, що їй би теж не завадило обзавестися подібним захистом від кіберзлочинців, і звернулася до Пугачової.

"Алла Борисівна, допоможіть, будь ласка. Бачите, як ваше обличчя і ваше слово допомогло. Я вас чекаю, Алла Борисівна. І мрію з вами познайомитися!",- заявила знаменитість.

Втім, сама Алла Борисівна може бути не в захваті від такої перспективи. Так, напередодні Нового року ряд російських ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Примадонні, повідомляли, що Пугачова нібито наклала вето на участь Бузової в новорічних вогниках. Вони пояснювали це нелюбов'ю легендарної співачки до образу її молодшої колеги.

Варто також відзначити, що останнім часом Бузова в прямому і переносному сенсі слова порозумілася з колишнім чоловіком Пугачової Філіпом Кіркоровим. Артисти навіть виконали дуетом пісню Примадонни "Сильна жінка". До того ж, вони часто засипають один одного компліментами в соцмережах.

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