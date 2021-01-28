У МОХ назвали категорію українців, яких не будуть вакцинувати від коронавірусу

Коментарем поділився головний санітарний лікар України Віктор Ляшко з журналістами "ТСН".

За його словами, перша вакцина потрапить в країну вже в лютому і днями пройде засідання правління програми "Ковакс", де вирішиться питання про кількість доз вакцини.

Ляшко зазначив, що українці з антитілами до коронавірусу можуть не потрапити під першу хвилю вакцинації.

"Можливо, вакцинація тих, хто перехворів відстрочено на 3-6 місяців, як рекомендує ВООЗ, оскільки обмежений досвід до вакцин і людини, яка перехворіла. У нього є захист на 3-6 місяців. Ми краще захистимо того, хто не перехворів, а потрапляє в групу ризику, що може призвести до ускладнень не сумісних з життям", - пояснив Ляшко.



Зазначимо, в Україні станом на ранок 28 січня, зафіксовано 5529 нових випадків китайського вірусу, зокрема, захворіли 248 дітей і 236 медпрацівників.

Весь за час пандемії захворіло 1 206 412 людини, 22 351 - помер, одужав 992 031 пацієнт.

Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.