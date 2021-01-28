Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в ніжному образі

На фото дівчина стояла в блискучому комбінезоні з великим декольте і без білизни. Лі доповнила образ мітенками, а на плечі можна побачити сумочку. Кім стояла в туфлях на сходинках біля стіни, а волосся залишила розпущеним в цей раз. Кадр вийшов дуже сміливим і запалюючим, адже дівчина бездоганно виглядає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зірку зазвичай засипають компліментами:

"Ангел", "видатна", "прекрасна і спокуслива", " це схоже на Кайлі Дженнер ...", "Сьогодні ти виглядаєш так красиво" ," це виглядає так приголомшливо!", "Богиня похоті", "Ти виглядаєш супер", "Бомба", " гаряче спокусливо, просто ніхто не може тебе перемогти ....". "Я думаю, Кайлі Дженнер схожа на тебе", "ще одна спокуслива поза","Я хочу подивитися тобі в очі, але щось інше мене відволікає".

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Глибоке декольте і спущені тонкі лямки надали образу Кім пустощів, а сміливий розріз вище середини стегна вдало підкреслив стрункі ноги моделі. Довге волосся вона залишила розпущеним без жодних укладок, а вечірній макіяж завершив її «лук» для зйомки в журналі.

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