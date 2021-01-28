Відома модель Демі Роуз похвалилася пишними формами в сміливому образі

На фото Роуз позувала в топі з білої тканини, яким спробувала закрити пишний бюст. Дівчина знімала себе на телефон, показавшись максимально близько. Красуня залишила волосся розпущеним, взявшись за них однією рукою. Кадр вийшов дуже пікантним і звабливим, адже модель виглядає дуже спокусливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зірку зазвичай засипають коментарями:

"Більше-краще", "красива крихта", "ти чарівно виглядаєш", "гаряче, ти жінка моєї мрії", "Пресвята Діва", "ти абсолютно красива, я тебе цілу", "Ти така приголомшлива", "останнім часом світ так заплутався", "ти божественна".

Повідомлялося, що відома модель Демі Роуз похвалилася яскравими кадрами.

Демі позує в крихітних трусиках з високою талією, а зверху накинула вільного крою шубку. Модель вважала за краще не надягати топ або кофтинку, тому її пишні груди приховані лише наполовину її шубкою. За допомогою цих речей знаменитість вигідно підкреслила свої апетитні жіночні форми і тонку талію, а також вкотре прорекламувала одяг модного будинку.

Нагадаємо, Демі Роуз звільнила "булочки" від одягу, показавши улюблену позу

А ще Politeka писала, що Демі Роуз ледь не впустила величезні "арбузики" з крихітного топа, влаштувавши спеку в рожевому

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз "впустила" бюст з міні-топа прямо перед дзеркалом



