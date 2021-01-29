Популярна співачка Тіна Кароль захопилася красою своєї маленької шанувальниці

У Тіни Кароль вже давно з'явилася потужна фан-база, передає Politeka.net. Шанувальники не тільки стежать за своїм кумиром, але і навіть в чомусь йому наслідують.

Деякий час тому фанати приємно здивували співачку так, що та не змогла утриматися.

Так, в одному з фан-акаунтів з'явився знімок, де поєднали дві фотографії - Тіни і її маленької шанувальниці. Обидві були в схожих костюмах, виблискуючих на світлі. Здавалося, що перед нами постала маленька копія співачки, нехай навіть з іншою зачіскою.

Артистка не тільки написала коментар до фото, але навіть зробила репост запису в сторіс.

"Неймовірно" й " Моя дівчинка, як ви це зробили?",- написала Кароль.

Публікація в групі з підписом: "Просто Вау! 6000 бусен! @sinyagovskayatina Браво!", зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Дуже крутоооо😍 ✨ 🌟", "дуже красиво", "намистинка😻", "Краса. Браво!", "Красуні", "божевілля"," Тіна це твоя дочка"," Вау, вогонь🔥 🔥 🔥", " 👌тиночка-неймовірний шедевр!!!!", "Буквально вчора переглядав уривки Тіни в цьому шикарному платті!!!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль постала в світлому топі, темних лосинах і рожевих кросівках.

Зірка, змивши косметику і зав'язавши волосся в хвіст, позувала на одному з тренажерів, знімаючи своє відображення в дзеркалі. Артистка небезпечно нахилилася вперед, блиснувши глибоким декольте.

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