Південий циклон із снігами та ожеледицею змінить плани деяких українців

Свіжий прогноз погоди на 29 січня оприлюднила Наталка Діденко у своєму мікроблозі.

Вона попередила, що завтра водіям на літній гумі не варто виїжджати не варто через сніг, ожеледицю, поривчастий вітер.

"Сніг у п'ятницю очікується у північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг. А ось завтра вдень у південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться", - зазначила авторитетний синоптик у своєму Facebook.

За прогнозами Наталки Діденко, опади вдень можливі на Харківщині, в під вечір сніг та дощ дістануться Донецької та Луганської областей.

Вже вночі українців відчують морози, які прийшли разом із циклоном: температура коливатиметься до -9, а в ніч на суботу похолодання посилиться.

На крайньому Півдні вдень до +6, а в інших регіонах - від -3 до +2 градусів.

"У Києві завтра періодично сніжитиме, в другій половині дня сніг послабшає і припиниться. На дорогах ожеледиця, уважно з дистанціями! Найближчої ночі вже в столиці морозець, -5-7 градусів, завтра вдень очікується 0-2 градуси морозу. Погода залишається непростою...", - резюмувала Діденко у своєму мікроблозі.

Раніше ми повідомляли, що сильний снігопад так засипав трасу Київ-Одеса, що по ній не може рухатися спецтехніка.

Опади почалися ще 27 січня і не припиняються досі. В результаті негоди зупинилися вантажівки, а через них і інший транспорт.

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