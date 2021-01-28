Як на картинках, тільки ще красивіше

Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко похвалився сімейною відпусткою на Мальдівах

Як передає Politeka.net, 39-річний гуморист опублікував на своїй сторінці в Instagram цілу серію фото і відео, на яких показав райські пляжі з кришталево чистою водою, розкішну віллу з басейном, а також засвітив свою дружину і маленького сина (щоб подивитися всі кадри, проскрольте вниз).

"Збулася давня мрія - привіз сім'ю на Мальдіви. Вони дійсно, як на картинках, тільки ще красивіше! Залишу це тут. Буду розглядати холодними, зимовими вечорами", — повідав артист.

Зазначимо, Гашенко в 2013 році одружився на дизайнері одягу Ользі, в 2016 році у пари народився син Ваня. На свіжих кадрах сімейство прогулюється по чистому пляжу, а також тихо розважається біля басейну.

Шанувальники в коментарях побажали родині гарного відпочинку, а також відзначили, що в цьому році зірки "Дизель шоу" облюбували Мальдіви, адже раніше туди поїхав Єгор Крутоголов з дружиною і синами.

"Краса яка😍 гарного відпочинку вам!❤️; Гарної погоди і чудового відпочинку!♥️; І Єгор і Євген на Мальдівах. Чекаємо Яну і Віку😏; райський відпочинок😍 🏝", — пишуть українці.

Нагадаємо, Євген Гашенко з "Дизель Шоу" викликав фурор новою витівкою з трирічним сином.

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