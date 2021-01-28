Спільне святкування Різдва обернулося трагедією для великої родини

Трагічну історію розповідає видання The Sun.

Йдеться про сім'ю з графства Дербішир, яка поховала 4 родичів після спільного святкування Різдва.

Протягом 9 місяців сім'я дотримувалася режиму самоізоляції, але напередодні Різдва, коли влада країни послабила локдаун, вирішили зібратися на сімейну вечерю.

З'ясувалося, що серед гостей був заражений коронавірусом, і зараза передалася всім. Як підсумок-свято обернулося трагедією, адже цивільний чоловік жінки, з яким у них планувався шлюб цього літа, помер, а також не впоралися з хворобою його мама, батько і дядько. Ще один дядько досі не може оговтатися від ускладнень.

Член сім'ї Трейсі тепер у трагедії звинувачує прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

«Я б хотіла, щоб він сказав, що ніхто не може відвідувати один одного на Різдво», — заявила жінка і закликала всіх серйозно ставитися до пандемії коронавірусу.

"Ми всі вражені і спустошені ... Мама і тато Даррена захищалися майже рік і думали, що вони в безпеці. Це показує-таке може статися з ким завгодно в одну мить", - резюмувала вона в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що за минулу добу в Україні офіційно зареєстровано 5529 нових випадків зараження коронавірусом.

Жертвами вірусу стали 149 осіб, а побороти недугу вже змогли 992031 українець.

Таким чином, з початку пандемії в Україні зафіксовано 1206412 випадків зараження COVID-19.

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