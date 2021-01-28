Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася дивним фото і своїми роздумами про кохання після розриву з нареченим

Напередодні 45-річна зірка зізналася, що розлучилася зі своїм нареченим, якого до цього весь час приховувала, не називаючи його ім'я. Судячи з усього, балерина болісно переживає цей розрив, тому що в своєму Instagram вона поділилася тривожним постом.

У публікації Волочкова задалася філософським питанням про сутність любові.

"Цікаво, любов - це більше почуття або прихильності до людини?",- написала зірка.

Цей пост вона супроводила дивним знімком. На чорно-білому фото балерина сидить в наряді з відкритими ногами. При цьому її руки і ноги зв'язані мотузками. Волочкова пильно дивиться в камеру з сумним виразом обличчя.

У мережі тут же почали обговорювати пост балерини.

"Блін, мені реально перший раз сумно за неї", "так, руйнується її ілюзорний світ, в якому їй було комфортно. Це завжди сумно", "начебто доросла баба.. а все ніяк не врубиться", "Насос налаклся і вперед до філософії. ОлеХ втік і повертатися не збирається", "і фото класне і підпис глибокий... Ні, Нась, ти краще нас танцями розважай, смутку в інших акках вистачає", - пишуть люди.

Нагадаємо, балерина розповідала, що прийняла рішення про розставання з загадковим нареченим в день свого народження. При цьому раніше вона стверджувала, що вони планували одружитися в кінці минулого року.

Нагадаємо, Волочкова залишилася без нареченого після гучних гулянь і заговорила про цькування: «Його фінансовий достаток...».

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