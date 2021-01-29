Відома співачка Наталія Могилевська вразила кадрами без макіяжу та з яскравим мейкапом

Наталя Могилевська в Instagram Stories показала чарівне перетворення своєї зовнішності за допомогою професійного макіяжу, вразивши фанатів кадрами "до" та "після", пише Politeka.net.

Наталя Могилевсткая оновила Stories в якому запропонувала шанувальникам провести день із зіркою. На відео зірка без краплі макіяжу на обличчі розмовляла з підписниками і розповіла, що перед знімальним днем їй повинні накласти грим.

Співачка говорила з шанувальниками, показавшись без макіяжу. Варто відзначити, що навіть без використання спеціальних засобів і кремів для вирівнювання кольору шкіри її обличчя було чистим, а шкіра - світлою і сяючою. Увагу привертали акуратні чорні вії, які проглядалися більш чітко через відсутність косметики.

Перед нанесенням макіяжу зірка приміряла багато костюмів для майбутньої зйомки на фотостудії, а після вона довірилася талановитим рукам свого візажиста Юлії.

Поки дівчина акуратними мазками накладала грим і висвітлювала опуклі ділянки обличчя за допомогою кисті, співачка розповідала про те, як жінка повинна себе поводити і яку енергію випромінювати.

Коли робота була закінчена, Наталя Могилевська по-справжньому захопила своїм перетворенням. Її макіяж був виконаний в насичених матово-сірих тонах з плавним переходом в чорне в зовнішньому куточку повік. М'яко підкреслені брови візуально підняли вгору мазки світлих тіней під ними, а завдяки акуратно накладеним рум'янам вилиці співачки стали вужчими і виразнішими. В цілому, макіяж дозволив Наталії Могилевській виглядати набагато молодше своїх років і додав її образу яскравості і насиченості.

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