Популярна українська співачка Наташа Могилевська похвалилася новими карколомними образами

Як повідомляє Politeka.net, артистка разом зі своєю креативною командою влаштувала примірку нових нарядів і виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри закулісся, зняті її помічницею. Наталя дефілювала по просторій квартирі з рушником на голові, мабуть, відразу після купання.

Спочатку вона приміряла шовкову сукню ніжно-рожевого кольору з перловими "намистом" замість пояса, яке доповнив розстебнутий синій піджак і жовті туфлі. Потім Могилевська переодяглася в коричневу сукню і червоний піджак, який застебнула, в такому образі вона блиснула спокусливим декольте і нахилилася, відкопиривши п'яту точку, на кухні.

Третій наряд зірки складався з довгого бордового сукні з різнокольоровими візерунками і синьої сорочки з короткими рукавами, гудзики вона залишила розстебнутими. Цей образ не викликав захоплення у команди співачки, тому Наташа демонстративно образилася і пішла переодягатися. Наостанок Могилевська показала напівпрозоре блискуче плаття на тонких бретельках, поверх якого накинула блакитний піджак - цей її помічникам сподобався набагато більше.

"Дуже красиво. Так-так, класно. Кайф",-висловилася дівчина-оператор.

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