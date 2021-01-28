Популярна співачка Віра Брежнєва захопила медитацією у футуристичному вбранні

Відома співачка Віра Брежнєва на своїй сторінці в Instagram показала, що для неї є справжнім джерелом гармонії і повертає баланс. Співачка постала у футуристичному комбінезоні, що обтягував тіло, і перенеслась у віртуальний світ, пише Politeka.net.

Віра Брежнєва не перестає дивувати своїми образами, експериментуючи з костюмами і стилем. У новому відео зірка постала в незвичайному ракурсі, змушуючи шанувальників зануритися в світ музики.

На кадрах показаний як би внутрішній світ зірки, де вона, занурена в себе, сидить на величезному динаміку посеред синього океану в позі лотоса в незвичайному для неї космічному чорному костюмі обтягуючого крою. Віра Брежнєва занурюється у свою медитацію під звуки власного голосу, який спокійно і повільно говорить за кадром.

"У нескінченному океані суєти і технологій у мене є тільки одне джерело гармонії - музика", - говорить голос Брежнєвої і в цей момент починає грати спокійна музика, від якої по динаміку йдуть сильні вібрації.

Від заспокійливих звуків музики на обличчі Віри Брежнєвої з'являється безтурботна і м'яка посмішка, а сама співачка як би починає відчувати навколишній світ, спостерігаючи за потоком зеленого листя, хвилею пролітають повз неї, і знаходити гармонію в собі самій.

"Вона дарує спокій, коли всередині вирують грози і дощі. Повертає баланс, якщо втрачено рівновагу, переносить в чарівні світи, коли душа просить казки", - говорить про значення музики голос Брежнєвої.

В кінці відео співачка, остаточно знайшовши баланс, розставляє руки та спрямовує погляд вгору, насолоджуючись плавною мелодією.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Ролик з Вірою Брежнєвою став своєрідним посвятою шанувальників співачки в світ її особливої музики, і фанати прийшли в повний захват від його перегляду, залишивши позитивні відгуки під відео.

"Веруля - із майбутнього дівчуля!!!", "Яка краса", "Ти виглядаєш так красиво тут", "Ви супер, Ви так круто виглядаєте" ,"Найкраща Віра", "Обожнюю тебе!", "Як сказано!", "Ой, а я б із задоволенням помедитувала під Ваш голос", "Фото в комбезі! Вимагаємо", "Який заспокійливий голос...",- написали фоловери.

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