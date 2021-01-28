Популярна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес у відвертому костюмі показала на сцені всі достоїнства своєї фігури

Співачка в 51 рік завдяки правильному харчуванню і старанним заняттям спортом може похвалитися розкішними формами, передає Politeka.net. З кожним роком її популярність тільки зростає: зірка активно веде свою сторінку в Instagram, знімається в модних фотосесіях, запустила власний бренд косметики і, звичайно ж, продовжує записувати нові пісні і гастролювати по всьому світу.

На сцені Дженніфер Лопес віддає перевагу ефектним вбранням і максимально відкритим костюмам, під якими часто навіть немає білизни. На одному з фан-акаунтів Дженніфер Лопес опублікували знімок, зроблений під час концерту, на якому співачка постала перед шанувальниками у відвертому напівпрозорому боді і нюдових сітчастих колготках.

Фотограф підловив зірку в момент між піснями, коли Лопес самовпевнено і жорстко глянула в зал на глядачів. Але суворий вираз обличчя "згладив" сміливий концертний костюм: розшите камінням боді з декольте до пупка вдало підкреслило апетитні форми артистки.

Шанувальники в коментарях тільки захоплюються: "сильна потужна самка", "ти мені подобаєшся", "красива Джей Ло❤️🌷❤️🌷", "Солодка".

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